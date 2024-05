L’aeroporto di Fiumicino migliora più dei suoi concorrenti europei e cresce più del doppio rispetto a Madrid. A fornire questi dati è l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a latere della presentazione del nuovo servizio ‘Airport in the city’.

Dati ancora in elaborazione ma che non fanno nascondere l’entusiasmo: “il 2023 è già stato per noi un anno positivo, ma i dati sui posti messi in vendita nella Summer 2024 ci fanno prevedere un aumento del 20%. Questo grazie ad Ita ma anche alle low cost”.

Secondo Troncone il mercato europeo è ormai diviso in tre macro aree: il Nord Europa che registra cali rispetto al periodo pre-covid anche del 70% causa il blocco dei cieli russi; il Centro Europa che si mantiene stabile e il bacino del Mediterraneo invece in forte crescita. Lo scalo di Madrid, secondo scalo in classifica, registrerebbe un aumento del 10% sul 2023. Il Leonardo da Vinci, invece, lo doppierebbe distaccandolo di 10 punti percentuali.

“Un ultimo dato numerico - ha concluso Troncone -. Normalmente il record giornaliero dei passeggeri lo registravamo a luglio, quest’anno lo abbiamo messo a segno tra febbraio e marzo”.