Aegean Airlines potenzia i collegamenti per l’Asia e spinge i city break in Grecia

Opportunità non-stop via Atene fra Sud Europa e Sud Asia. Con l’arrivo in flotta di due nuovi A321XLR (Extra Long Range sino a 10 ore e mezza di autonomia), Aegean Airlines aprirà da marzo un ponte diretto fra la capitale greca e New Delhi in India (5 voli settimanali), cui farà seguito da maggio il collegamento Atene-Mumbai (3 voli settimanali). “I nuovi aeromobili sono parte di un ordine complessivo di 60 unità A320 e A321 - spiega Maria Terranova, key account manager Italia di Aegean Airlines - grazie alle quali stiamo potenziando il raggio operativo della compagnia, la cui domanda di servizio ha visto crescere notevolmente le richieste per city break primaverili ed autunnali dai 6 aeroporti italiani collegati tutto l’anno, ma anche dai 4 stagionali: Olbia, Palermo, Catania e Pisa”. Le ulteriori consegne di A321neo LR, fra il 2027 e il 2028, permetteranno di rafforzare il network asiatico con Bangalore in India, Seychelles, Maldive, Nairobi, Almaty e Lagos.