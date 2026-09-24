Aegean smentisce l’interesse per Volotea

Giorni turbolenti per il destino di Volotea. La settimana scorsa era stata diffusa la notizia di un possibile interesse di Aegean per l’acquisizione di una quota più ampia della low cost, di cui attualmente detiene il 20%.
L’operazione sarebbe stata volta a salvare i conti in difficoltà di Volotea. Ma ora la compagnia greca avrebbe smentito le indiscrezioni della scorsa settimana, come riportato da preferente.com. Aegean manterrà comunque la partnership con la compagnia spagnola, nei confronti della quale vanta un credito di 56 milioni di euro.
Per Volotea dunque si riaprirebbe la partita dei conti che, nonostante le modifiche al business model e le iniezioni di liquidità, continuano a essere sotto stress. I problemi si trascinano ormai dal periodo Covid, i postumi del quale Volotea fatica a lasciarsi alle spalle.