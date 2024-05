Aer Lingus, da ottobre decolla il Dublino-Las Vegas

Decolleranno venerdì 25 ottobre i voli di Aer Lingus che collegheranno tre volte alla settimana Dublino a Las Vegas. Operati con Airbus A330-300 widebody, partiranno ogni martedì, giovedì e sabato e saranno operativi fino al 29 aprile 2025.

“Il lancio di questa nuova rotta è un momento significativo per noi - ha dichiarato a TravelMole Lynne Embleton, amministratore delegato di Aer Lingus -. La compagnia aerea propone una destinazione iconica ai clienti che cercano una via di fuga dall’inverno ma, oltre al clima caldo, Las Vegas è famosa per essere una delle più grandi capitali del divertimento del mondo”.

L’anno scorso, Las Vegas ha accolto più di 52mila visitatori dall’Irlanda. La rotta di volo per Las Vegas offre collegamenti anche per i viaggiatori del Regno Unito, con voli in coincidenza via Dublino da Manchester, Londra, Glasgow ed Edimburgo. A Dublino i viaggiatori possono completare la pre-autorizzazione all’immigrazione negli Stati Uniti, per evitare lunghe code all’immigrazione all’arrivo negli Usa.