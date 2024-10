Aer Lingus e gli Usa: da aprile volo diretto tra Dublino e Nashville

Anche Aer Lingus effettuerà un volo diretto sulla città di Nashville negli Stati Uniti nel corso del 2025. L’annuncio arriva a pochi giorni da quello effettuato da Icelandair e testimonia il nuovo interesse per il mercato europeo nei confronti della città nota per la sua musica, ma oggi anche centro nevralgico a livello di business.

Il collegamento prenderà il via da Dublino nella metà del prossimo mese di aprile e avrà 4 frequenze alla settimana. Oltre a offrire un collegamento diretto tra l'Irlanda e Nashville, Aer Lingus potrà propoporre anche collegamenti in connessione via Dublino da 22 destinazioni in tutta Europa, tra cui Londra, Edimburgo, Roma, Amsterdam, Parigi, Manchester e Berlino.

“Il legame tra la musica country irlandese e quella americana è profondo e lo status iconico di Nashville come capitale della musica country la rende una destinazione da sogno per gli amanti della musica”, commenta la chief customer officer, Susanne Carberry.