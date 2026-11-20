Sulla linea di altre compagnie del gruppo Iag, come Iberia e British Airways, anche Aer Lingus ha deciso di introdurre, a partire da ottobre 2027, la sua prima cabina di premium economy nell’ambito di un profondo rinnovamento dei suoi 10 Airbus A330 impiegati sulle rotte transatlantiche. Il decollo del primo aereo con la premium economy è previsto il 1° ottobre su rotte selezionate tra Dublino e l’aeroporto JFK di New York.

Oltre alla nuova classe i velivoli rinnovati disporranno di cabine economy e business di livello superiore. Un investimento che, secondo il ceo del vettore Lynne Embleton, “rappresenta molto più della semplice introduzione di una nuova cabina; si tratta di una trasformazione dell’intera esperienza di viaggio a bordo della nostra flotta di A330”.

La rinnovata business class sugli A330 includerà 28 suite con configurazione 1-2-1, tutte dotate di accesso diretto al corridoio e porta richiudibile. I sedili potranno trasformarsi in letti e i passeggeri avranno a disposizione un nuovo spazio self-service per snack e bevande. Sull’economy il vettore ha annunciato l’introduzione di sedili ergonomici con poggiatesta regolabili, un’offerta gastronomica rinnovata e un’area self-service per gli snack.

Gli aerei rinnovati saranno equipaggiati con il sistema di intrattenimento di bordo Panasonic Astrova, connettività Bluetooth, prese di ricarica per ogni sedile e accesso wi-fi gratuito tramite Starlink, servizio già disponibile sui voli transatlantici della compagnia.