Si prova a trattare in casa Aer Lingus per rompere la situazione di stallo tra il sindacato dei piloti e i vertici del vettore, che ha portato al lungo sciopero in corso in questi giorni.

Per le proteste, il vettore ha già provveduto ad annullare preventivamente più di 270 voli.

Ora, il Governo irlandese ha esortato le parti, si legge su TravelMole, a “impegnarsi per risolvere questa controversia”.

Attualmente, il sindacato dei piloti spinge per un aumento salariale del 23,8%, richiesta che la compagnia aerea ritiene “insostenibile”.