Aerei del futuro: i prossimi passi dei prototipi Natilus

“Vogliamo essere la prossima Boeing”. Punta molto in alto la startup californiana Natilus, che sta lavorando a nuovi prototipi di aerei rivoluzionari dedicati sia al trasporto passeggeri sia al cargo. E non a caso negli ultimi tempi ha ingaggiato ex dirigenti senior di Boeing divisioni civile e difesa.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il primo prototipo di Natilus, chiamato Kona, è pronto a decollare nel 2028, quando la variante turboelica e cargo compirà il suo viaggio inaugurale. Natilus spera di avere il suo modello commerciale passeggeri, l'Horizon, avviato il prossimo anno e di puntare la certificazione di entrambi al 2030.

L'investitore principale dell'ultimo rally di raccolta fondi di Natilus, tuttavia, è Tim Draper di Draper Associates, che gestisce una società di venture capital da 2 miliardi di dollari. “Il mercato dell'aviazione è pronto per un nuovo entrante nella produzione di aeromobili. L'approccio innovativo e tecnologico di Natilus allo sviluppo di velivoli ad ala mista ha aperto le porte alle compagnie aeree per abbracciare questi nuovi aerei”, ha detto Draper.