Aerei in ritardo, Ryanair: “Clienti, scrivete all’Unione europea”

Il vostro aereo è in ritardo? Protestate con l’Unione europea. Questa l’iniziativa di Ryanair, che avrebbe contattato i suoi clienti inviando il link a un sito creato ad hoc per protestare contro i disservizi in aeroporto.

L’indirizzo del nuovo portale è già di per sé molto esplicativo: atcruinedmyholiday.com, ovvero ‘I controllori di volo hanno rovinato le mie vacanze’.

Ryanair in questo modo vuole fare pressione sull’Europa per quanto riguarda le regole sul controlli di volo. Sul sito linkato poco sopra si legge infatti: “Puoi inviare un’e-mail al presidente della Commissione europea e chiedere un intervento qui (segue indirizzo mail, ndr). La Commissione europea può incaricare gli Stati membri di adottare misure immediate e garantire che i servizi di controllo del traffico aereo dispongano di livelli di personale adeguati per fornire un servizio efficiente e senza interruzioni”.

Il messaggio

Cliccando sul link dell’indirizzo email si ottiene una mail pre compilata che inizia con la significativa frase “Ursula, la mia vacanza è stata completamente rovinata dai controlli del traffico”. La missiva preparata, dunque, si rivolge direttamente al presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

Come riporta preferente.com, il tentativo è dunque quello di cercare di ‘inondare’ di mail la casella di posta del presidente della commissione europea e fare pressioni su Bruxelles.

Non è la prima volta che Ryanair punta il dito contro le regole europee sui controllori di volo. Ma questa volta ha deciso di dare un’accelerata alla sua strategia.