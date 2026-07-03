Non solo voli di continuità. Da oggi Aeroitalia opererà collegamenti diretti in Sardegna. Il vettore ha annunciato l’attivazione di servizi tra Alghero e Cagliari e tra Cagliari e Olbia.

Per entrambe le rotte sono previste due frequenze settimanali, operative ogni lunedì e venerdì, pensate per garantire maggiore flessibilità e comodità ai passeggeri in viaggio sull’isola.

Inoltre, da domani, 4 luglio, partiranno anche i nuovi voli tra Cagliari e Lamezia Terme, disponibili nei giorni di martedì e sabato.

I passeggeri dei voli interni potranno accedere gratuitamente al Fast Track presso gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, usufruendo di un percorso dedicato ai controlli di sicurezza che consente di ridurre i tempi di attesa e rendere più rapido l’accesso all’area imbarchi.

L’iniziativa, richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna e accolta dai tre scali, è volta a rendere più rapide ed efficienti le operazioni aeroportuali per i passeggeri dei collegamenti interni.