E’ improntato a uno sguardo verso il futuro la nuova livrea degli aerei di Aeroitalia presentata oggi dalla compagnia. Modifiche indotte anche dalla sentenza che aveva dato ragione a Ita Airways in merito a una somiglianza ad Alitalia giudicata eccessiva.

“La nuova livrea di Aeroitalia segna una tappa fondamentale nella nostra storia – spiega il ceo Gaetano Intrieri -. Non si tratta semplicemente di un rinnovamento estetico, ma del simbolo concreto della nostra crescita e della determinazione con cui puntiamo a estendere il nostro posizionamento di mercato. Il design, ispirato all’essenzialità e al dinamismo, richiama i valori di affidabilità, efficienza e identità italiana che da sempre ci contraddistinguono”.

Nel nuovo concept il tricolore scorre sulla coda fino alla fusoliera, mentre il logo Aeroitalia, in carattere solidi e marcati resta nella parte anteriore dei velivoli. La trasformazione degli aerei della flotta prende il via da oggi.