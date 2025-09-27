Si profilano ancora colpi di scena nella lunga querelle tra Ita Airways e Aeroitalia e quest’ultima potrebbe riportare sulla scena un marchio dalle lunghe vicissitudini nel recente passato: Air Italy.

Nella giornata di ieri si è infatti tenuta una nuova udienza sulla questione del brand, ritenuto dalla compagnia nazionale troppo simile ad Alitalia, di cui detiene tuttora i diritti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica i giudici avrebbero ribadito la prima istanza, ovvero l’obbligo, da parte di Aeroitalia, di dovere cambiare nome e livrea. Il tutto a partire dall’inizio del 2006 quando il primo aereo rinnovato dovrebbe prendere il volo. Più lunghi saranno invece i tempi che saranno concessi alla compagnia per la transizione su internet relativa ai sistemi di prenotazione ed emissione dei biglietti.

Se l’esito della sentenza poteva sembrare scontato, la questione giudiziaria tra le due compagnie non sembra finita. L’a.d. Gaetano Intrieri avrebbe infatti già aperto un nuovo fronte di discussione: “Vogliamo sapere e capire se Ita occupa ingiustamente una posizione dominante su Linate” avrebbe dichiarato ieri.