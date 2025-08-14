Il lungo braccio di ferro tra i due vettori sembra essere ormai arrivato al capolinea, anche se manca ancora un passaggio legale. Quello che appare però ormai certo, salvo colpi di scena, è che Aeroitalia cambierà nome e livrea dei propri aerei entro dicembre. A confermarlo è l’amministratore delegato della compagnia, Gaetano Intrieri che aggiunge: “Abbiamo già scelto il nuovo marchio commerciale che adotteremo nei prossimi mesi, entro il 2025”.

Le prossime tappe

Secondo le prime indiscrezioni il nuovo nome sarà comunque accompagnato dalla scritta “operated by Aeroitalia”, visto che la ragione sociale dell’azienda non sarà modificata. “Di più non possiamo dire – fanno sapere dalla compagnia -, visto che a breve ci sarà una nuova udienza”. Il 12 settembre prossimo, infatti, presso il Tribunale di Roma si svolgerà un nuovo atto della querelle, questa volta richiesto da Aeroitalia per capire come gestire il periodo transitorio del cambio nome e del dominio web.

Inoltre nell’udienza di settembre la compagnia comunicherà i tempi previsti per riverniciare le livree degli aerei. Nel frattempo il procedimento legale avviato da Ita Airways per la presunta similitudine del brand Aeroitalia con quello di Alitalia, va avanti. A ottobre ci sarà la terza ed ultima udienza, poi entro due anni la sentenza di merito. A tal proposito ricordiamo che il primo grado di giudizio era stato favorevole al vettore, mentre il secondo aveva rovesciato la sentenza e dato ragione a Ita Airways.

Le ragioni di Intrieri

“Al momento dobbiamo rispettare il provvedimento, quindi effettuare il rebranding e riverniciare la flotta – ha dichiarato Intrieri ad Aerospazionews -. Ma Ita si è presa una grossa responsabilità e se alla fine il giudizio verrà ribaltato, torneremo a chiamarci Aeroitalia e loro dovranno pagare i danni”.