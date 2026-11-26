Prosegue la saga sulla continuità territoriale dalla Sardegna. Oggi il Corriere della Sera riporta che Aeroitalia minaccia lo stop ai voli adducendo la motivazione del caro fuel. “Le prossime ore saranno decisive per capire se nel cuore dell’inverno gli isolani potranno continuare a contare sulle rotte e le frequenze garantite con Roma e Milano o bisognerà intervenire d’urgenza per garantire la connettività essenziale”, scrive il quotidiano.

Aeroitalia ha chiesto di essere sciolta dagli obblighi di servizio pubblico da metà gennaio. Le rotte coinvolte sono Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino (sulla Cagliari-Roma il vettore ha già comunicato il passo indietro). “La compagnia attribuisce quasi tutte le perdite al rincaro del carburante seguito alla guerra in Medio Oriente. Il servizio proseguirà sulle due tratte da Olbia”.

La cifra sul tavolo è di 22 milioni di euro da coprire, con le categorie produttive, tra cui Confindustria Sardegna, che hanno mostrato forte preoccupazione per la situazione d’incertezza. “La Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno”, ha dichiarato la presidente Alessandra Todde. “La compagnia ha il dovere di non interrompere un servizio essenziale. Useremo ogni mezzo legale per tutelarci”.