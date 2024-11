Aeroitalia in Iata. Calvosa: “Siamo entrati nel club”

Aeroitalia entra ufficialmente nel club dei grandi del trasporto aereo. L’ingresso della compagnia italiana in Iata, era in realtà avvenuto alcuni mesi fa, ma ieri nel corso del convegno Wings of Change a Roma, il dg Willie Walsh ha ufficialmente consegnato l’attestato di membro dell’Associazione a Ugo Calvosa, executive vice president della compagnia aerea.

“Siamo entrati nel club – ha commentato soddisfatto Calvosa -. Lo abbiamo fatto entrando dalla porta principale, con il nostro lavoro e i nostri risultati”. Il vettore, di proprietà di Marc Bourgarde, nel 2023 ha registrato una crescita notevole e buoni risultati economici. Ora, con l’acquisizione di una compagnia regionale romena e l’apertura della nuova rotta su Lamezia Terme, l’obiettivo dei 2 milioni di passeggeri nel 2024, sembra a portata di mano.