Aeroitalia in overbooking sulla Sardegna, la risposta della compagnia

Disservizi connessi all’overbooking per i passeggeri che hanno scelto Aeroitalia per volare nel Nord della Sardegna, area sulla quale la compagnia gestisce i voli in continuità territoriale. Come riporta La Nuova Sardegna infatti, i disservizi lamentati dai passeggeri sarebbero numerosi, comprese quelle relative al check in online, all’utilizzo del call center e all’impossibilità di anticipare un volo.

Il problema relativo all’overbooking si sarebbe verificato più volte in questi giorni con passeggeri muniti di biglietto lasciati a terra sia ad Alghero sia a Roma, con conseguenti disagi sul fronte delle riprotezioni.

Tra le lamentale più frequenti c’è poi la gestione del check-in online e del call center. Il primo, riporta ancora La Nuova Sardegna, spesso non funziona e quando funziona può essere effettuato solo 24 ore prima della partenza. I problemi non mancano ma rivolgersi al call center non è una soluzione e anticipare un volo come previsto dalla continuità territoriale può risultare molto complicato.

Andrea Nastasi, direttore del marketing di Aeroitalia, risponde a La Nuova Sardegna: “Stiamo investigando ma è qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. La procedura prevede che tutti i passeggeri residenti debbano avere un posto a bordo. Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel sistema di prenotazione, anche se abbiamo una procedura che prevede sistemi tarati in modo che questo non accada. In ogni caso, non abbiamo mai avuto problemi di overbooking da quando operiamo sulla continuità territoriale”.

E sul call center, Nastasi critiche: “Se non rispondono è perché il flusso di chiamate è spesso molto ampio ma gli operatori seguono il nostro standard di risposta, fornendo sempre le loro generalità”. Il check-in online “funziona e ha sempre funzionato, ma è anche vero che tra chi lo usa c’è chi è più abile e chi meno”.

Infine, sull’anticipo dei voli a pagamento “si paga una quota che non è una penale, è un service fee che applicano tutte le compagnie. E’ vero che non è previsto nel bando, ma non essendo previsto non è nemmeno escludibile”.