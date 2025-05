Aeroitalia lancia la sua scuola di volo: parte l’Aeroitalia Aviation Academy

Mentre il trasporto aereo continua a fare i conti con la carenza di personale, Aeroitalia si porta avanti, investendo sui piloti del futuro per coprire i posti alla cloche dei suoi aeromobili. La compagnia aerea ha lanciato a Roma, alla Camera dei Deputati, l’Aeroitalia Aviation Academy, nuova scuola di volo che sarà guidata da Antonio Chialastri, dal 2023 direttore delle operazioni di volo del vettore e in passato pilota Alitalia.

Il primo corso, in partenza in questi giorni, vedrà la partecipazione di 10 cadetti, selezionati tra 75 candidati. Gli aspiranti piloti saranno adeguatamente formati per due mesi. Una volta terminato il corso potranno entrare in operatività sugli aeromobili della compagnia aerea da settembre.

“Stiamo finalizzando degli accordi con varie scuole di volo e centri di addestramento, anche perché, nel prossimo futuro, partirà il progetto ‘ab initio’, rivolto ai ragazzi che non hanno mai volato - ha spiegato Chialastri ad Ageei -. I nostri corsi hanno un costo diverso rispetto ad altre offerte formative, perché abbiamo reclutato docenti d’eccezione e perché faremo un corso base di due mesi, cinque simulatori in più per formare al lavoro di team e alla metodologia da adottare a bordo. Siamo anche in procinto di stipulare un contratto per la prova di ipossia reale, come unica realtà in Italia e una delle poche in Europa”.

Il secondo corso è previsto in autunno, con la partecipazione di altri 10 cadetti.