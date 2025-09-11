Aeroitalia, numeri positivi sulla continuità territoriale

Aeroitalia festeggia una stagione estiva positiva.

Tra giugno e agosto 2025 la compagnia ha trasportato in tutto 891.542 passeggeri. Solo in Sicilia i viaggiatori sono stati circa 200mila, con un load factor medio dell’80%.

“Questi dati si inseriscono in un’ottima stagione complessiva per la compagnia aerea” riporta una nota della compagnia aerea.

“Dal 25 luglio all’8 settembre - prosegue la nota -, in piena stagione estiva, sono stati trasportati da e per l’aeroporto ibleo 5.648 passeggeri, confermando l’interesse dei viaggiatori per la destinazione e il ruolo dello scalo come punto di riferimento per la Sicilia Sud-Orientale” hanno aggiunto.

Nel dettaglio, i passeggeri trasportati sulle rotte di Milano Bergamo sono stati 2.880, mentre su Roma Fiumicino sono stati 2.768.