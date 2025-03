Aeroitalia potenzia l’operativo in vista dell’estate. A partire dal 30 marzo, il vettore incrementerà i voli giornalieri da Cagliari e Olbia per Roma e Milano.

Sulla rotta Cagliari-Fiumicino, in particolare, i servizi passeranno da sette a dieci frequenze giornaliere. Saranno introdotti nuovi orari da Cagliari nella fascia compresa tra le 11:10 e le 18:30, e quattro voli da Roma tra le 13:20 e le 18:30.

I collegamenti extra si aggiungeranno a quelli già previsti nell’ambito della continuità territoriale e al decreto aggiuntivo della Regione Sardegna, completando ulteriormente l’offerta. “Aeroitalia sta collaborando attivamente con la Regione Sardegna per migliorare la mobilità dei sardi - spiega Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia -. Abbiamo deciso, inoltre, di aumentare ulteriormente le frequenze richieste per confermare il nostro impegno con i passeggeri che usufruiscono della continuità territoriale, favorire il turismo e le economie locali. Siamo convinti - aggiunge - di poter stimolare la domanda per il periodo estivo, anche grazie all’appealing della Sardegna, una delle mete più ambite dai turisti”.

Saranno potenziati anche i servizi verso Milano Linate, dove si passerà da cinque a sette frequenze giornaliere. Dal 30 marzo, saranno disponibili i voli delle 16:10 e delle 17:30 da Linate; delle 13:50 e delle 18:40 da Cagliari. Anche Olbia beneficerà di un incremento dei servizi, passando da quattro a sei voli su Linate, da tre a cinque su Fiumicino. Nei mesi di luglio e agosto, invece, i collegamenti da Linate per il centro gallurese saranno otto.