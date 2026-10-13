Aeroitalia potenzia i voli sulla Sardegna per Natale

In occasione delle festività natalizie, Aeroitalia potenzierà la propria programmazione da e per la Sardegna attraverso collegamenti speciali tra gli aeroporti di Alghero e Olbia con le città di Genova e Trieste, e tra Cagliari e Firenze.

I collegamenti previsti saranno Trieste – Olbia, che avrà un volo aggiuntivo operato il 24 e il 30 dicembre, il 2 e il 6 gennaio. Il Trieste – Alghero invece sarà operato il 23, 26 e il 29 dicembre, e il 4 gennaio. Da Genova verso Olbia le date con i nuovi voli saranno il 24 e il 30 dicembre, oltre al 2 e al 6 gennaio.

Sempre da Genova ma verso Alghero, invece, i voli saranno operati il 23, 26, 29 dicembre e il 4 gennaio. Firenze sarà invece collegato con Cagliari con un volo aggiuntivo il 5 e l’8 dicembre, poi dal 19 dicembre al 5 gennaio 2027 (con operatività solo il martedì e il sabato). “Con questi nuovi collegamenti speciali per il periodo natalizio - dichiara in una nota Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore. -, Aeroitalia conferma la propria attenzione verso la Sardegna e verso le esigenze di mobilità dei passeggeri in una delle fasi dell’anno più importanti per i ricongiungimenti familiari e gli spostamenti verso l’isola”.