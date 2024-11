Un fatturato che supererà i 200 milioni di euro e un’ebitda positivo destinato ad attestarsi intorno ai 13-14 milioni. E’ con questi numeri che Aeroitalia impone un’accelerata al suo sviluppo e avvia il percorso che la condurrà a Piazza Affari entro la fine del prossimo anno oppure all’inizio di quello successivo, se le turbolenze non consentissero l’importante passo.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza la strada sembra ormai tracciata e la compagnia che fa capo al banchiere parigino Marc Bourgade e che è guidata dal ceo Gaetano Intrieri avrebbe già nominato Alantra come advisor e Watson Farley & Williams come studio legale.

La crescita

Ma al di là di questo importante passo, il vettore guarda allo sviluppo dopo avere consolidato la propria presenza sul territorio nazionale puntando in particolare su Sicilia e Sardegna. Prossimo passo sarà l’arrivo del 12esimo aereo (35 in totale l’obiettivo per il 2026), ma soprattutto un accordo di respiro internazionale con Qatar Airways, che potrebbe chiudersi in tempi brevi. Senza escludere intese anche con Ita Airways nel post accordo con Lufthansa, che dovrebbe vedere la luce con l’inizio del prossimo anno. E le porte restano anche aperte a nuovi investitori, benvenuti se contribuiranno a fare crescere Aeroitalia.