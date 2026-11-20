Un secondo aeromobile e quattro nuovi voli. Aeroitalia svela ufficialmente i suoi piani di crescita in Sicilia. Dopo l’annuncio pubblicato nelle scorse ore sui social dall’a.d. Gaetano Intrieri, il vettore ha diffuso i dettagli del nuovo operativo previsto nell’aeroporto di Comiso.

A partire dal 15 dicembre il vettore posizionerà un secondo aereo nello scalo siciliano e aprirà quattro nuovi collegamenti annuali: tre nazionali verso Napoli, Pisa e Venezia; e uno internazionale verso Malta.

“Il rafforzamento della nostra presenza a Comiso, con un secondo aeromobile e l’introduzione di nuove rotte annuali, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di Aeroitalia in Sicilia - fa sapere in una nota Intrieri -. Il nostro obiettivo è offrire collegamenti stabili, continui e sempre più rispondenti alle esigenze di mobilità del territorio, dei passeggeri leisure e business contribuendo, al tempo stesso, alla crescita dell’accessibilità del Sud-Est siciliano”.

Attualmente, nello scalo siciliano la compagnia aerea opera con un aeromobile e garantisce 2 voli giornalieri sulla rotta Comiso-Roma e un servizio giornaliero sulla rotta Comiso-Milano Linate.

Oltre alle novità appena annunciate, Aeroitalia prevede nei prossimi giorni l’attivazione di una seconda frequenza giornaliera sulla tratta Comiso-Milano Linate.

Durante i ponti invernali e le festività natalizie, inoltre, saranno operati anche i collegamenti verso Bologna (2 frequenze settimanali il martedì e sabato) e verso Torino (2 frequenze settimanali)

Queste ultime due rotte saranno riprese nella summer 2027, da fine marzo.