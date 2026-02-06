Per la summer 2026 Aeroitalia introduce tre nuovi collegamenti che vedono protagonisti gli scali toscani: dall’Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” sarà attivo il nuovo volo per l’Aeroporto di Cagliari-Elmas, mentre dall’Aeroporto Internazionale di Pisa “Galileo Galilei” i passeggeri potranno raggiungere sia Cagliari sia Comiso, presso l’Aeroporto di Comiso “Pio La Torre” in Sicilia.

Dal 30 marzo il Firenze-Cagliari di lunedì e venerdì, mentre dal 29 marzo il Pisa-Cagliari sarà operativo di giovedì e domenica. Infine, il Pisa-Comiso sempre di giovedì e domenica.

Per Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia: “Con i nuovi collegamenti della summer 2026 anche la Toscana entrerà a far parte del network di Aeroitalia, offrendo ai passeggeri più possibilità di viaggio diretto tra Firenze e Pisa e alcune delle destinazioni più richieste del Paese. La rotta Firenze–Cagliari e i voli da Pisa verso Cagliari e Comiso nascono per rispondere sia alla domanda turistica sia alle esigenze di mobilità del tessuto economico del territorio, connettendo la Toscana con due delle isole più ambite, Sardegna e Sicilia, a servizio dei cittadini e della regione. Il nostro obiettivo è garantire un servizio affidabile e competitivo, contribuendo allo sviluppo dei flussi e a una connettività più diretta tra regioni”.