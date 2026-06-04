A pochi giorni dall’annuncio del progetto di un’altra compagnia aerea siciliana, la 24Airways, arriva un’altra notizia in senso opposto, ovvero quello che sembra il fallimento di Aerolinee Siciliane. Il vettore, che avrebbe dovuto prendere il via alla fine di maggio con i primi biglietti già in vendita, sembra che ora non vedrà mai la luce.

Lo riporta PalermoToday, citando uno dei componenti del consiglio di amministrazione che avrebbe riferito come il progetto sarebbe stato definitivamente messo da parte, con l’intenzione anche da parte del fondatore di mettere in liquidazione la società.

Il vettore aveva messo in programma l’avvio delle operazioni con collegamenti su Milano e Bergamo da Palermo e Catania, con prezzi calmierati per favorire in particolare i residenti nell’isola oltre a studenti e lavoratori attualmente in Nord Italia.