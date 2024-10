Ancora un passo avanti per realizzare il sogno della compagnia aerea interamente siciliana. E’ stato infatti sottoscritto nei giorni scorsi un nuovo aumento di capitale sociale per Aerolinee Siciliane che porta così la disponibilità a 1,1 milioni di euro e che permette l’erogazione della prima trance del finanziamento che porta la liquidità della società a 4 milioni. Obiettivo ora è riuscire ad arrivare all’avvio delle operazioni di volo entro il mese di maggio del prossimo anno.

“I benefici per la comunità includono tariffe speciali per studenti e over 65, prezzi calmierati per chi si cura fuori dalla Sicilia e fondi di solidarietà per sostenere giovani studenti provenienti da famiglie bisognose – spiega la società in una nota -. L’impegno della società a capitale diffuso e frazionato è rivolto a garantire un servizio di trasporto aereo accessibile e sostenibile per tutti i siciliani, compreso un 5% dei posti destinato all’utenza bisognosa gratuitamente”.