Il sistema aeroportuale italiano supererà i 300 milioni di passeggeri entro il 2035, svolgendo un ruolo che va ben oltre la funzione di nodo di trasporto, e rappresenta ormai una delle principali infrastrutture strategiche per la competitività del Paese. È quanto emerge dal rapporto ‘Gli aeroporti al centro di uno sviluppo di sistema’, realizzato da Pts - Profit to Share per conto di Aeroporti 2030. Nel 2025 gli scali italiani hanno movimentato 230 milioni di passeggeri, registrando un +40% rispetto al 2016. L’espansione è stata trainata soprattutto dai collegamenti internazionali, responsabili dell’80% dell’incremento.

Nel quinquennio 2022-2026 hanno gestito in media quasi 13 milioni di passeggeri internazionali aggiuntivi all’anno e nel 2025 il 53% dei visitatori stranieri è arrivato in Italia in aereo, generando il 71% della spesa turistica internazionale, per un valore complessivo di 40,5 miliardi di euro. La spesa media dei viaggiatori arrivati per via aerea è stata pari a 829 euro, contro i 374 euro di chi ha utilizzato altre modalità di trasporto.

Secondo lo studio, infine, un incremento del 10% dei voli diretti si associa a una crescita dello 0,5% del Pil e dell’1,6% dell’occupazione locale. Queste dinamiche rafforzano la necessità di considerare gli aeroporti come attori strategici, in grado di contribuire attivamente alla competitività dell’Italia. L’evoluzione della domanda internazionale richiede, tuttavia, un approccio di sistema, che valorizzi il ruolo delle società di gestione aeroportuale come partner fondamentali delle istituzioni, chiamandole comunque a realizzare un’importante stagione di investimenti. Tra le priorità, fondi destinati alla riduzione delle proprie emissioni, a realizzare infrastrutture a supporto di Saf, sistemi di alimentazione elettrica degli aeromobili e miglioramento dell’accessibilità ferroviaria agli scali. Le prospettive di medio periodo confermano il potenziale di sviluppo del sistema, con 304,5 milioni di passeggeri previsti nel 2035, pari a una crescita del 32% rispetto a oggi e a 74,5 milioni di viaggiatori aggiuntivi.