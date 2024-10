Solo verso sera è rientrata alla normalità la situazione negli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova, paralizzati ieri da un problema al software che gestisce i dati della sala radar di Enav a Milano, competente sugli aeroporti del Nord-Ovest. Un rallentamento del sistema operativo che ha avuto ripercussioni a cascata sui voli programmati nel pomeriggio. Secondo quanto riportato da Enac, infatti, si è passati subito al sistema secondario che però, come fa notare il Girono, per motivi di sicurezza previsti dalla normativa europea non può funzionare al 100%. Questo ha dunque creato il rallentamento.

I voli in partenza sono stati dunque bloccati a terra, mentre a la gestione dei voli in arrivo è stata più problematica. Un volo di Wizz Air in arrivo da Tirana a Orio al Serio è atterrato a Bologna. Peggio è andata a un volo Ryanair da Amburgo che, invece di atterrare in Italia, si è fermato a Memmingen, cento chilometri da Monaco di Baviera. E ancora un volo da Castellon de la Playa ha fatto tappa in Francia a Marsiglia. Altri aerei sono stati invece dirottati a Venezia, Trieste, Roma in quanto le altre tre sale radar di Enav (che si trovano a Roma, Padova e Brindisi) non hanno registrato alcun problema.