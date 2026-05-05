Aeroporti di Catania e Comiso verso la privatizzazione, avviata la procedura

La Sac, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della società. L’avviso è pubblicato sul sito ufficiale della concessionaria dei due scali siciliani. Alla procedura potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, “nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale” come cita il bando.

Le manifestazioni d’interesse, corredate dalla documentazione richiesta nell’avviso pubblico, dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del giorno 3 giugno 2026. “La pubblicazione dell’avviso - spiegano dalla Sac - rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione e sviluppo del sistema aeroportuale gestito dalla società, con l’obiettivo di attrarre partner qualificati in grado di sostenere ulteriormente la crescita e la competitività degli scali. L’avviso ufficiale è pubblico sul sito web all’indirizzo: https://corporate.aeroporto.catania.it