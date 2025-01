Il 2024 degli aeroporti pugliesi sarà ricordato come l’anno del superamento per la prima volta della soglia dei 10 milioni di passeggeri. Sono stati infatti 10,7 milioni in totale i viaggiatori transitati dagli scali di Bari, Brindisi e Foggia, con un aumento a doppia cifra rispetto al 2023.

“Il superamento di questa soglia conferma non solo la centralità della Puglia come destinazione turistica e hub strategico per il Sud Italia – commenta il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -, ma anche la qualità del lavoro svolto da tutti coloro che operano nei nostri scali. L’investimento in infrastrutture moderne, la diversificazione delle rotte e il costante miglioramento dei servizi hanno reso possibile questo successo”.

Il dato migliore è stato quello riguardante il Karol Wojtyla di Bari, che con 7,2 milioni di pax ha fatto registrare un incremento del 12,4 per cento, contro il 6,7 per cento di Brindisi.