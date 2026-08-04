Aeroporti di Puglia, il turismo estivo spinge i dati di luglio

Continua il trend positivo degli aeroporti pugliesi. I dati di luglio confermano la crescita, complice la forte attrattività turistica della regione.

Nello scorso mese, infatti, sulla rete di Aeroporti di Puglia i passeggeri in arrivo e in partenza sono stati 1.435.050, con un incremento del 12,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di questi 973.014 sono stati i passeggeri registrati a Bari (+13,3%) e 456.715 quelli all’aeroporto di Brindisi (+12,2%).

Più che positivo il dato riferito alla linea internazionale, che si è attestato a quota 648.575 passeggeri su Bari (+19,9%) e 175.182 su Brindisi (+23,7%).

Su base annua, nei primi sette mesi, sulla rete pugliese, i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 7.153.971, il 10,9% in più rispetto allo stesso del 2025. Di questi 3.548.189 sono stati i passeggeri su voli di linea nazionali (+2,9%) e 3.557.000 (+21%) quelli su voli di linea internazionale

I passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto del Salento di Brindisi sono stati 2.156.974 (+10%) rispetto a 1.961235 dei primi sette mesi del 2025, mente il dato riferito alla linea internazionale si attesta a 634.827 passeggeri, in crescita del 23,6%.

Sul Karol Wojtyla di Bari i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 4.964.218 (+11,7%) rispetto ai primi sette mesi del 2025. Se i passeggeri di linea nazionale crescono dell’ 1,6% rispetto all’anno precedente, decisamente migliore l’incremento della linea internazionale (+ 20,5%), passata dai 2.424.888 passeggeri del 2025 ai 2.922.173 del 2026.