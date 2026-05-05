Aeroporti di Puglia: primi 4 mesi da record per gli scali della regione

Inizio anno di grande crescita per gli aeroporti pugliesi. Nel mese di aprile i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia, sono stati 1.096.615 ovvero l’11,3% in più rispetto ai 985 mila di aprile 2025.

In una nota, Aeroporti di Puglia sottolinea: “particolarmente significativo il dato registrato dall'aeroporto del Salento di Brindisi, con un incremento del 14,7% in più rispetto allo stesso mese di aprile dello scorso anno e con il dato della linea internazionale che si attesta a 102.800 passeggeri, il 29,5% in più rispetto allo scorso anno”. Nei primi 4 mesi del 2026, i passeggeri in arrivo e partenza sull’intera rete aeroportuale regionale, sono stati 3.153.772, in crescita del 7,7% rispetto al primo quadrimestre del 2025, e con i passeggeri internazionali in crescita del 19,5%.

“La crescita del traffico passeggeri, soprattutto internazionali, evidenzia una dinamica estremamente positiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un ventaglio sempre più ampio di collegamenti, in grado di rispondere in maniera sempre più efficace alla crescente domanda di mobilità“, ha concluso la nota.