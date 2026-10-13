Aeroporti di Puglia: problemi di approvvigionamento per la manifestazione ex Ilva

Allarme per problemi di carburante per Aeroporti di Puglia. La società di gestione informa che la manifestazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che sta interessando anche la raffineria Eni, potrebbe creare criticità nell’approvvigionamento del carburante per gli aeromobili negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.

“Alla luce di tale situazione – scrive la società in una nota - Aeroporti di Puglia ha emesso appositi NOTAM con effetto immediato e fino alle 12 di domani al fine di informare tempestivamente le compagnie aeree e gli operatori aeronautici delle limitazioni legate alla disponibilità di carburante nei quattro scali”.

La situazione è costantemente monitorata dalla società in relazione all'evoluzione del presidio e al ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento.