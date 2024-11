Aeroporti di Puglia verso il record di passeggeri in un anno

Si prospetta un anno record per gli aeroporti pugliesi. Secondo i dati di traffico dei primi 10 mesi dell’anno, infatti, gli scali di Bari e Brindisi hanno ampiamente superato i 9 milioni di passeggeri, con un incremento anno su anno di oltre 9 punti percentuali. Crescita che per lo scalo del capoluogo sale al 10,7 per cento, pari a 6,3 milioni di pax.

A determinare l’importante balzo in avanti sono state in particolare le rotte internazionali, dove i passeggeri hanno raggiunto quota 4,2 milioni, il 17,4% in più rispetto al 2023. “Siamo in presenza di dati straordinari - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - soprattutto alla luce del difficile contesto geopolitico nel quale stiamo operando. La rete aeroportuale pugliese dimostra, dati alla mano, di aver raggiunto livelli di primissimo piano per quanto riguarda il traffico passeggeri, soprattutto per quelli riferiti alla linea internazionale”.