Aeroporti di Roma firma con i sindacati un Protocollo d'intesa per lo sviluppo

Aeroporti di Roma e le segreterie di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato a sostenere il percorso di sviluppo di Roma Fiumicino, attraverso un confronto sui temi dell'occupazione e del lavoro.

L'intesa accompagna il Piano di Sviluppo Sostenibile dello scalo, che prevede investimenti complessivi pari a circa 9 miliardi di euro, senza finanziamenti pubblici, destinati all'ammodernamento delle infrastrutture esistenti e alla realizzazione di nuove opere necessarie a soddisfare la crescita della domanda di traffico prevista nei prossimi decenni, attesa in 100 milioni di passeggeri al 2046.

Nel protocollo le parti riconoscono il valore strategico di Roma Fiumicino per la competitività del Paese, il rafforzamento della connettività internazionale e la crescita economica e occupazionale del territorio. Quest’ultima, secondo lo studio del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” della Luiss Guido Carli, si tradurrà in 67.100 nuovi posti di lavoro nel Lazio; 53.200 nuovi posti di lavoro nella Provincia di Roma e 13.450 nuovi posti di lavoro nel Comune di Fiumicino.

Per assicurare un monitoraggio costante del percorso di sviluppo sarà inoltre istituito un Osservatorio permanente azienda-sindacati, sede strutturata di confronto sull'avanzamento del piano infrastrutturale e sui relativi impatti occupazionali, sociali e territoriali.