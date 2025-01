Aeroporti di Roma ha da oggi la sua Solar Farm. L’impianto fotovoltaico, destinato all’autoconsumo, è il più grande mai realizzato in uno scalo europeo, ed è stato realizzato all’interno di un confine aeroportuale, posizionato lungo il lato Est della Pista 3 dell’aeroporto di Fiumicino.

La nuova infrastruttura, progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet, tramite appalto integrato affidato a seguito di una gara pubblica europea, si estende per quasi 2.5 km ed è composta da circa 55.000 pannelli in silicio monocristallino che, grazie ad una potenza di 22 MWp, consentiranno allo scalo di produrre annualmente energia elettrica per più di 30 milioni di kWh.

L’investimento complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a circa 50 milioni di euro.

La Solar Farm, che contribuirà dunque a ridurre le emissioni di CO2 dello scalo di oltre 11.000 tonnellate ogni anno, rappresenta una delle più ambiziose iniziative nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione avanzate da Adr, con l’obiettivo di arrivare al Net Zero Carbon nel 2030, con ben vent’anni di anticipo rispetto al target di settore.

“Il lancio della nuova Solar Farm consolida il nostro impegno nella transizione green e nella decarbonizzazione con una infrastruttura unica nel suo genere in tutto il panorama aeroportuale internazionale – ha detto Marco Troncone, a.d. di Aeroporti di Roma, nel corso dell’inaugurazione -. L’indipendenza energetica garantita da questa nuova progettualità al nostro aeroporto consentirà di ridurre drasticamente l’impatto ambientale delle nostre attività secondo il modello di sviluppo sostenibile che stiamo costruendo ormai da anni e che rappresenta la prima, vera precondizione per la crescita dello scalo, del territorio e del Paese”.

All’inaugurazione hanno preso parte oltre ai vertici di Adr - l’a.d. Marco Troncone e il presidente Vincenzo Nunziata - il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, il presidente di Mundys Giampiero Massolo, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, Francesca Gostinelli - head of global retail di Enel X, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti.