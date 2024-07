Puntualità dei voli, opinione dei passeggeri sul personale, tempi di attesa, accessibilità e pulizia delle strutture, livello dei negozi e dei ristoranti. Questi i punti di forza degli aeroporti entrati a far parte di AirHelp Score 2024, la top ten dei migliori scali stilata da Air Help sulla base dell’analisi delle performance, delle opinioni dei passeggeri e della qualità dei servizi offerti.

Sul gradino più alto del podio troviamo il Doha Hamad Airport, in Qatar, con un punteggio di 8.52. Seguono subito dopo il sudafricano Cape Town Airport, con 8.50 punti, e al terzo posto il giapponese Nagoya Airport, che ha totalizzato un punteggio di 8.49.

La classifica continua al quarto posto con l’Osaka Itami Airport e con il Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek Airport, quinto davanti al Johannesburg OR Tambo Airport, al sesto piazzamento.

Figura al settimo posto il Muscat Airport, davanti al Salt Lake City Airport, ottavo. Chiudono la top ten il Belém Val-de-Cans Airport e il Tokyo Narita Airport.

I peggiori

Ultimi classificati sono invece l’aeroporto di London Gatwick Airport, nel Regno Unito, confermatosi per il secondo anno di fila tra i peggiori, il greco Candia-Nikos Kazantzakis e il Tunis Carthage Airport.

Guardando all’Italia, la Penisola non sembra essersi distinta per performance particolarmente brillanti. Miglior classificato dello Stivale è l’aeroporto di Cagliari Elmas, in 60esima posizione, segue al 74esimo posto Roma Ciampino, mentre Milano Malpensa si aggiudica il piazzamento peggiore, figurando al 217esimo posto.