Gli ambienti privi di stress sono una delle aspirazioni dei passeggeri per il tempo trascorso tra i controlli di sicurezza e l’imbarco. Questo quanto emerge dall’indagine di Aci World sulle nuove necessità dei viaggiatori in aeroporto.

Gli aeroporti stanno già rispondendo a queste esigenze offrendo punti di ristoro, negozi, installazioni artistiche e attività, tutti servizi che possono migliorare la percezione dei tempi di attesa, creando al contempo ulteriori opportunità commerciali. In particolare, infatti, nove viaggiatori su dieci tra coloro che fanno acquisti in aeroporto affermano che lo shopping migliora la loro esperienza complessiva. “Aci promuove la collaborazione tra aeroporti, compagnie aeree e governi, affinché lavorino come un unico sistema - sostiene Justin Erbacci, direttore Generale di Aci World -. Ognuno di noi rappresenta una parte del viaggio, ma il passeggero ne vive solo una. Quando il viaggio scorre senza intoppi gli aeroporti diventano luoghi da vivere, non solo di passaggio”.

Roberto Saoncella