Aeroporti: in Puglia una due giorni per il progetto ON CLOUD NINE+

Sostenibilità ambientale nel trasporto aereo. È questo il tema della due giorni di incontri che si sta tenendo all’aeroporto di Bari con il coinvolgimento di Aeroporti2030 e i rappresentanti delle società di gestione, Aeroporti di Roma, Gruppo Save e Aeroporti di Puglia e alla presenza dei partner del progetto ON CLOUD NINE+.

Il progetto ON CLOUD NINE+ è dedicato alla promozione di una mobilità aerea più sostenibile e inclusiva. Attraverso la collaborazione dei partner, tra cui Aeroporti di Puglia, Aeroporti del Montenegro e l’Ente Aviazione Civile dell’Albania, il progetto si propone di sviluppare strategie e soluzioni innovative per ridurre l'impatto ambientale del settore aeronautico.

Workshop, dibattiti e incontri B2B che hanno rappresentato un'importante occasione per approfondire le tematiche della sostenibilità e dell’innovazione. Dopo un’estate che ha registrato flussi in forte crescita, ma ha anche evidenziato la necessità di affrontare temi legati alla capacità e alla saturazione dei cieli europei e delle infrastrutture di terra, alla competizione sempre più forte tra vettori e tra aeroporti, alla necessità di contenere i costi e di incrementare la qualità dei servizi, si è reso necessario effettuare un’analisi e valutare le strategie di sviluppo per il futuro degli aeroporti europei, anche valorizzando il ruolo del lavoro e della tecnologia.