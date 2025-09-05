Rallenta in maniera sensibile la crescita di traffico negli aeroporti italiani. Dopo gli aumenti dei primi mesi, i dati di Assaeroporti segnalano per luglio un incremento dei passeggeri limitato all’1,8% (23,8 milioni di pax il dato assoluto).

Numerosi gli scali che nel periodo hanno chiuso in calo, a partire da Milano Bergamo con oltre il -7%, mentre Catania, Venezia, Palermo, Napoli e Cagliari sono in contrazione tra 1 e 2 punti percentuali. Stabile l’hub di Fiumicino, che conferma oltre 5 milioni di passeggeri, mentre Malpensa guadagna ancora oltre 7 punti percentuali.

Analizzando invece il totale dell’anno, il sistema italiano continua a crescere di otre 5 punti percentuali nei primi sette mesi dell’anno, superando nel periodo i 130 milioni di pax e veleggiando verso il record assoluto a fine 2025. A guidare la crescita ancora una volta i due hub, con Mxp in aumento a doppia cifra e Roma a +5%.