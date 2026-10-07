Aeroporti italiani, settembre con numeri in crescita

Settembre mese da record, come confermano anche i dati in arrivo da vari aeroporti italiani.
Un altro mese a “sette cifre” per l’aeroporto di Bologna, con il “Guglielmo Marconi” che a settembre ha raggiunto quota 1.034.488, con una crescita dell’1,1% sullo stesso mese del 2025. Ad aumentare sono stati i passeggeri nazionali, 264.598, con un incremento del 5,9%, leggera flessione invece per i passeggeri internazionali, 769.890.
Anche la Puglia continua a crescere con i dati di traffico di settembre che parlano di 1.298.551 con un incremento dell'11%. Di questi, su Bari si registrano 883.696 pax tra arrivi e partenze, pari ad un più 12,6%, mentre su Brindisi 409.315, con un aumento del 10,2%.
Nei primi otto mesi del 2026 buoni i risultati anche per gli aeroporti calabresi, che hanno movimentato quasi 3,3 milioni di passeggeri, registrando una crescita dell'11,6%.