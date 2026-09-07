Aeroporti Nord Est, estate da 6,3 milioni di passeggeri

Crescono i transiti nel 2026 per il Polo Aeroportuale del Nord Est, comprendente gli scali di Venezia, Treviso e Verona. Tra giugno e agosto, gli aeroporti hanno gestito 6,3 milioni di passeggeri, con una crescita dell'8%.

Il Marco Polo di Venezia ha registrato 3,9 milioni di passeggeri, con un +11% e un picco massimo raggiunto lunedì 31 agosto, con 49.298 transiti. Oltre il traffico nazionale, primo mercato con 793.000 passeggeri, ci sono poi la Spagna con 515.000 passeggeri, la Gran Bretagna (451.000), la Germania (340.000) e la Francia (312.000). Crescono anche i collegamenti diretti di lungo raggio, il 59% dei quali da e per gli Stati Uniti.

Sono stati invece 900.000 i passeggeri transitati nello stesso periodo per l’aeroporto Canova di Treviso, con la Spagna primo mercato seguito da Romania e Albania.

Lo scalo di Verona ha visto invece 1,5 milioni di passeggeri tra giugno e agosto. Il primo mercato è l’Italia, con i voli per le isole, per un totale di 500.000 passeggeri. Seguono la Gran Bretagna e la Germania. “Il positivo andamento del traffico della stagione estiva, conferma l’efficacia della nostra strategia di sviluppo basata in particolare sulla diversificazione dei mercati – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save, che gestisce i 3 scali -. Le proiezioni a fine stagione sono una prosecuzione dei risultati ad oggi raggiunti”.