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Aeroporti sotto pressione
Il piano 2030 di Aci World

Aeroporti sotto pressioneIl piano 2030 di Aci World

Adeguare le norme nazionali, come quelle sugli slot, per permettere agli aeroporti mondiali di sostenere la crescita della domanda globale e continuare ad essere volano di sviluppo per i Paesi. È questo uno degli obiettivi principali della nuova Agenda Policy 2030 di Aci World, il documento presentato ieri e che integra il Piano strategico 2025-2030 e si allinea con il programma 2026-2050 dell'Icao.

La nuova Agenda prende il via da un’analisi della situazione degli scali e dell’aviazione mondiale da dopo il Covid ad oggi. Secondo Aci World, infatti, in questi anni gli aeroporti sono diventati risorse strategiche per i Paesi, a supporto dello sviluppo economico, del commercio, del turismo e della connettività. Tuttavia, i ritmi di crescita che la domanda di viaggi sta avendo rischiano di mettere in affanno queste strutture. Diventa quindi sempre più essenziale aggiornare i quadri normativi per consentire agli aeroporti di continuare a fornire questo valore.

“La questione non è più se la domanda crescerà, ma se le politiche lo consentiranno – ha dichiarato Justin Erbacci, direttore generale di ACI World -. I quadri normativi devono evolversi per dare maggiore autonomia agli aeroporti e posizionarli come risorse strategiche che guidano lo sviluppo economico e sociale. Esortiamo quindi i governi e gli enti regolatori ad adottare politiche che consentano agli aeroporti di offrire maggiore capacità, connettività, resilienza e valore socio-economico”.

Per facilitare il lavoro dei singoli Paesi, Aci World nell’Agenda 2030 ha delineato 4 tipi di azioni prioritarie per le autorità di regolamentazione.

Innanzitutto riconoscere gli aeroporti come risorse strategiche e imprese competitive a pieno titolo, promuovendo lo sviluppo economico del settore aeronautico, la connettività e i suoi benefici più ampi. In questo senso Aci invita i singoli Stati anche a riconoscerne gli sforzi di decarbonizzazione e di crescita sostenibile. Da un punto di vista più tecnico, invece, va modernizzata la politica relativa agli slot aerei e vanno mantenute politiche di sicurezza globali.

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