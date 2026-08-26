Aeroporto di Caracas: riapertura dal primo settembre

L'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Caracas, la principale porta aerea di accesso al Venezuela, rimasto chiuso dopo il doppio terremoto del 24 giugno che ne aveva fortemente danneggiato le infrastrutture, riprenderà le operazioni di volo per i passeggeri a partire dal 1 settembre.

Lo ha annunciato in un comunicato stampa, il gestore: “Le operazioni inizieranno ufficialmente nei terminal temporanei autorizzati, sia per i voli nazionali che internazionali”. Dopo il sisma, che ha causato oltre 6.500 morti e migliaia di dispersi, l'aeroporto ha continuato a gestire i voli umanitari, ma è rimasto chiuso ai voli commerciali.

Ora, dalla prossima settimana la situazione cercherà di ritornare ad una difficile normalità. L’amministrazione dello scalo informa comunque gli utenti a non contattare l’aeroporto bensì di seguire le informazioni che verranno fornite dalle compagnie aeree, indicando orari e soprattutto i terminal temporanei dove recarsi.