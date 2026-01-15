Aeroporto di Catania, firmato con Enac il contratto di programma per il 2024-2027

È stato firmato oggi da Enac e Sac il contratto di programma per l’aeroporto di Catania Fontanarossa. L’accordo è valido per il periodo regolatorio 2024-2027.

A sottoscrivere il contratto il direttore generale dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile, Alexander D’Orsogna, e l’amministratore delegato Sac, Nico Torrisi.

Per il quadriennio 2024-2027, la pianificazione infrastrutturale programmata dalla Sac prevede investimenti per oltre 340 milioni di euro volti al miglioramento continuo della qualità dei servizi, al rafforzamento della sicurezza operativa, oltre che al contenimento dell’impatto ambientale, in linea con le Linee Guida Enac e con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.

Le risorse - precisa una nota di Enac - sono ripartite prevalentemente fra interventi legati all’incremento dei livelli di servizio, come la valorizzazione degli interventi legati al Piano di Utilizzo dell’Aerostazione e alla riconfigurazione e ampliamento del Terminal C; interventi volti al miglioramento delle performance operative, come il potenziamento e l’adeguamento impianto BHS (Baggage Handling System) del Terminal A; e interventi finalizzati all’incremento della safety e al miglioramento sismico.