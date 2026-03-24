Aeroporto di Francoforte: orario estivo con oltre 280 destinazioni

Oltre 280 destinazioni di 92 Paesi collegate da 88 compagnie aeree per un totale di 4.700 voli alla settimana (mille dei quali intercontinentali), con più di 870mila posti alla settimana disponibili. Sono i numeri della stagione estiva dell’aeroporto di Francoforte, al via da domenica 29 marzo.
Tra le novità, nel Nord Europa, Lufthansa introdurrà quattro voli settimanali per Trondheim a partire dal 1° maggio, mentre Discover Airlines opererà due voli settimanali per Bodø a partire da fine maggio. Discover Airlines lancerà anche fino a due voli settimanali per Shannon a partire da fine aprile, ripristinando una rotta servita per l'ultima volta da Lufthansa nel 2019. Nel Sud Europa, Discover Airlines riprenderà voli bisettimanali per Brindisi a partire dal 5 giugno e in Europa orientale, Lufthansa reintrodurrà servizi due volte al giorno per Rzeszów per tutta la durata del programma estivo. Crescita delle rotte europee anche per Condor, che salirà a 13 destinazioni in totale.
Sulle rotte intercontinentali, Discover Airlines estenderà per la prima volta il suo servizio bisettimanale verso le Seychelles durante la stagione estiva. Condor riprenderà i voli giornalieri per Tbilisi a partire da metà giugno, una rotta che non era stata operativa fino a ottobre 2023, e continuerà il suo servizio bisettimanale per Haikou in Cina, introdotto all'inizio dell'anno. Haikou diventa la seconda destinazione nella provincia di Hainan accessibile da Francoforte, con una sosta a Bangkok.
TUIfly continuerà a operare voli per Sharm El Sheikh con fino a due voli settimanali. In Asia centrale, Centrum Air e Qanot Sharq si uniranno a Uzbekistan Airways sulle rotte per Tashkent, ognuna offrendo due voli settimanali.