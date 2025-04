Progetto di bilancio approvato per l’aeroporto di Genova. Il cda ha infatti dato il via libera per l’esercizio 2024. Nel corso del 2024 sono transitati dall’aeroporto di Genova 1,33 milioni di passeggeri, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente.

I ricavi totali del 2024 hanno raggiunto i 30,1 milioni di euro segnando un incremento del 4,6% in confronto ai 28,8 milioni di euro del 2023.

I costi totali del 2024 hanno registrato un calo del 3,3% passando dai 30,4 milioni di euro del 2023 ai 29,4 milioni di euro del 2024.

L’Ebitda si è attestato a 2,3 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 803mila euro del 2023. Ritorna positivo anche l’utile netto, pari a 255mila euro rispetto a una perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023.

Positive indicazioni giungono anche dai risultati di traffico dei primi tre mesi del 2025, nei quali lo scalo genovese ha registrato una crescita del 15,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, con oltre 255 mila passeggeri movimentati. Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l’incremento delle frequenze e della capacità di Klm, il potenziamento del volo per Tirana e il nuovo volo per Budapest operati da Wizz Air,l’incremento della capacità da parte di Ryanair sulle rotte domestiche di Bari, Palermo e Catania oltre a quella su Londra.

“Il ritorno alla profittabilità dell’aeroporto è un elemento imprescindibile per progettare al meglio e con maggiore serenità l’importante piano di sviluppo dei prossimi anni. È doveroso un ringraziamento ai soci che, con la ricapitalizzazione effettuata nel 2024, hanno consentito di ritrovare l’equilibrio economico finanziario della società. Il ringraziamento va anche a tutti i dipendenti che hanno contribuito in maniera determinante al conseguimento di questo importante risultato” ha commentato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova.

“L’attento lavoro di efficientamento svolto lo scorso anno unito a una maggiore spinta nell’attività commerciale sono stati gli elementi cruciali per conseguire una marginalità positiva. Ora siamo nelle condizioni di programmare il piano di rilancio dell’aeroporto attraverso l’ampiamento e il rafforzamento dei collegamenti e la promozione dello scalo, grazie anche agli importanti lavori di restyling in corso e in programma. Consapevoli del grande lavoro ancora da svolgere, i positivi risultati di traffico dei primi tre mesi del 2025 confermano che la rotta tracciata è quella giusta” ha aggiunto Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova.