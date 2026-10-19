Aeroporto di Genova, proteste nell’area partenze. Sospeso l’accesso ai controlli

“A causa della manifestazione in corso, l’accesso ai controlli di sicurezza è temporaneamente sospeso”. Questo il messaggio che si legge sul sito dell’aeroporto di Genova, in seguito all’irruzione di un gruppo di manifestanti nell’area partenze dello scalo.
Si tratta di lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano, che, in segno di protesta contro la richiesta di cassa integrazione presentata dai vertici dell’azienda, hanno occupato questa mattina la zona degli imbarchi dello scalo.
Le proteste sono ancora in corso. Annunciando l’occupazione dello scalo, il sindacalista Fiom, Amando Palombo, ha dichiarato: “Resteremo qui finché questo Governo non ci dà una risposta”.