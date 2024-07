Aeroporto di Monaco, cifre da record: oltre 19 milioni di pax

Hanno superato i 19 milioni i passeggeri che sono transitati nell’aeroporto di Monaco nei primi sei mesi di quest’anno. Una cifra che consente allo scalo di raggiungere quasi l’85% del volume di passeggeri dell’anno record 2019. Mai così alto anche il load factor medio, all’80%.

Il traffico aereo intercontinentale è cresciuto in modo particolarmente forte, con un aumento dei passeggeri di quasi il 19%. Come per l’elevata domanda di voli verso destinazioni negli Usa, anche i viaggi verso destinazioni in Estremo Oriente hanno ormai raggiunto il livello della prima metà del 2019, con poco meno di 1,2 milioni di passeggeri nei primi sei mesi di quest’anno. La tendenza al rialzo, spiega TravelDailyNews, si riflette anche nell’aumento dei movimenti aerei: nella prima metà del 2024 sono stati registrati oltre 156mila decolli e atterraggi. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2019,ì il numero di voli è aumentato del 76%. L’hub dell’aviazione bavarese offre ora nuovamente voli verso circa 160 destinazioni in tutto il mondo, comprese 47 destinazioni intercontinentali. Il trend positivo dovrebbe continuare nel corso dell’anno, poiché sono già state annunciate altre nuove destinazioni a lungo raggio.