Aeroporto di Monaco: da aprile il nuovo molo al Terminal 1

Sarà aperto al pubblico dal prossimo 21 aprile il nuovo molo del Terminal 1 dell’aeroporto di Monaco di Baviera. Una struttura che consentirà allo scalo tedesco di potere ospitare fino a sei milioni di passeggeri in più ogni anno.

Il complesso copre un'area totale di circa 30mila metri quadrati, compresa un'area nell'attuale Modulo Arrivi B del Terminal 1. Il nuovo molo può ospitare fino a 12 aeromobili a corto e medio raggio o sei aeromobili a fusoliera larga contemporaneamente su un totale di sei livelli.

Nel nuovo Pier, si legge su Travelweekly, sono previste due lounge, una delle quali riservata ai clienti Emirates, spazi commerciali dedicati al retail e alla ristorazione oltre ad aree dedicate ai processi dei passeggeri, comprese le verifiche di sicurezza centralizzate con tecnologia CT.