Slitta a novembre 2026 la chiusura dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Lo scalo aveva annunciato uno stop per lavori dal 19 gennaio al 1 marzo del prossimo anno, ma sia i tempi del cantiere che il periodo di fermo non hanno convinto il gestore aeroportuale e l’amministrazione cittadina.

Così, nel corso di una riunione con i vertici di Enac e dei principali player che operano sullo scalo, è stata trovata una soluzione di compromesso, anche in vista degli appuntamenti internazionali che coinvolgeranno Napoli, prima fra tutte la Coppa America di vela, che si terrà nel 2027 ma che vedrà gli equipaggi già impegnati con prove e sopralluoghi nel corso del 2026.

I lavori, quindi, che riguarderanno il rifacimento delle piste, saranno concentrati nel mese di novembre 2026, e dureranno un solo mese invece dei 42 giorni preventivati.

“Si tratta di una soluzione che ci ha visti tutti concordi – spiega Pierluigi Di Palma, presidente Enac – che limita i giorni di chiusura totale, in novembre, nel periodo con minor traffico dell’anno. Il nostro scopo principale è proteggere i passeggeri e ridurre i disagi. Per raggiungere questo obiettivo, le diverse istituzioni devono collaborare in modo da garantire che i cittadini mantengano il loro diritto alla mobilità”.